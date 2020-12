Hongaarse Europarlementariër betrapt tijdens Brussels seksfeest

Een Hongaarse Europarlementariër en enkele diplomaten zijn afgelopen weekend aangehouden op een seksfeest in een Brusselse homobar. De politicus probeerde te ontsnappen via de dakgoot, maar kon toch in de kraag worden gevat.

Het gaat om József Szájer van Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De man had zondag al onverwacht zijn ontslag ingediend. ,,De dagelijkse politiek is al enige tijd een emotionele last op mijn schouders”, zei hij toen. In een tweede verklaring van gistermiddag verontschuldigde hij zich bij familie, collega’s en kiezers.

Pikant is dat Fidesz bepaald geen homovriendelijke partij is. Szajer schreef zelfs mee aan een wijziging van de Grondwet: ,,Hongarije beschermt het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw.”

‘Lockdowngangbang’

Het feest vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag, zo maakte de politie gisteren bekend. Op beelden van VTM Nieuws is te zien dat het gaat om Le Detour, een homobar in het centrum van Brussel. Agenten van het politiebureau om de hoek waren uitgerukt na klachten over geluidsoverlast. Op de eerste verdieping van het pand troffen ze 25 personen aan in een ‘lockdowngangbang’, zoals de zender het noemt. Het merendeel van hen was man, voornamelijk diplomaten en die ene Europarlementariër. Szájer probeerde nog weg te komen via de dakgoot, maar werd toch gepakt. Er werden ook drugs en alcohol aangetroffen in het pand.

Knuffelcontact

Alle aanwezigen krijgen een proces-verbaal. Ze krijgen in eerste instantie een boete, maar als ze die niet betalen moeten ze voor de rechter verschijnen. In België is het vanwege corona verboden om met meer dan vier mensen samen te scholen. Ook moet iedereen 1,5 meter afstand houden en zijn nauwe contacten zoveel mogelijk beperken. Een ‘nauw contact’ is een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. Iedereen mag in deze fase van de epidemie slechts een zo’n ‘knuffelcontact’ hebben.

