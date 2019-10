Hongkong maakt excuses voor besmeuren moskee met blauwe verf uit waterkanon

Elders in Kowloon zette de politie waterkanonnen in om de demonstranten te verspreiden. Uit de waterkanonnen kwam een blauwe vloeistof waardoor de demonstranten herkenbaar bleven. Het was deze vloeistof waarmee de moskee werd besmeurd. De poort en de trappen van het gebedshuis werden geraakt. De Kowloon-moskee is de belangrijkste islamitische plek in Hongkong.



De protesten in Hongkong duren al bijna vijf maanden en gaan vaak gepaard met geweld en vernielingen. In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.