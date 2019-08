Video en update Vermiste Cohen in Kenia: uitgebreid sporenon­der­zoek in zijn villa

13:34 De recherche in Kenia is een grootscheeps sporenonderzoek gestart in de villa van de al zes weken vermiste Tob Cohen (69). Ook in het hotel dat zijn Keniaanse echtgenote laat bouwen, gaan forensische speurders zoeken naar sporen van de golfmagnaat en oud-topman van Philips. Die verdween mogelijk met medewerking van iemand die hij enkele dagen eerder had ontslagen.