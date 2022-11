Hoofd Russische staatszender: ‘Mensen uit de hoogste kringen zijn bang om oorlog tegen Oekraïne te verliezen’

Simonyan - een gesanctioneerde vertrouwelinge van de Russische president Vladimir Poetin - rechtvaardigde eerst nog eens de acties van Rusland in Oekraïne. “Ze (Oekraïne, red.) maken zich klaar om onze Krim (de zuidelijke regio in Oekraïne die sinds 2014 door Rusland geannexeerd is, red.) in te nemen, we doen het enige wat we kúnnen doen in deze situatie: bombarderen. We bombarderen hun infrastructuur. Infrastructuur die hen helpt om te vechten en onze mensen te doden in gebieden die nu van ons zijn.”