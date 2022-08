Hoofd Taiwanese raketproductie dood aangetroffen in hotelkamer

De 57-jarige Ou Yang Li-hsing hield volgens het persbureau sinds begin dit jaar toezicht op verschillende projecten voor de productie van raketten. Hij was op zakenreis in het zuidelijke arrondissement Pingtung. De hotelkamer vertoonde geen braaksporen of andere aanwijzingen van een inbraak, aldus het nieuwsagentschap. De vijftiger werkte voor het Chung-Shan Instituut voor Wetenschap en Technologie, dat eigendom is van het Taiwanese leger. Volgens de familie had Ou Yang Li-hsing een voorgeschiedenis van hartaandoeningen en kreeg hij na een dotteroperatie een stent.