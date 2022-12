Hoofdverdachte MH17 'terug naar Moskou’

MH17-hoofdschuldige Igor Girkin is teruggekeerd naar Moskou na een kort verblijf aan het front in het oosten van Oekraïne. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza.

Girkin werd eerder dit jaar in Den Haag veroordeeld tot levenslang wegens zijn aandeel in het neerschieten van Malaysia Airlines-vlucht MH17 en de ‘moord’ op 298 passagiers en bemanningsleden.

De voormalige ‘minister van Defensie’ van de zelfverklaarde en door Rusland geannexeerde ‘volksrepubliek’ Donetsk is in eigen land bekend en berucht vanwege zijn kritische blogs over de oorlog in Oekraïne. Regelmatig veegt hij daarin de vloer aan met, volgens hem, falende strategen binnen de Russische strijdkrachten. Girkin publiceert zijn stukken onder de strijdnaam ‘Igor Strelkov’.

Met veel bombarie toog de blogger onlangs naar het front om te laten zien hoe het wél moest. Hij zou zich ‘met de rang van soldaat’ hebben gemeld. Girkin schrijft nu zelf dat het geen succes was.

Vandaag kondigde Strelkov zijn terugkeer naar Moskou aan, na een naar eigen zeggen ‘mislukte poging deel te nemen aan de strijd’ in Oekraïne. ,,Ik kreeg een of andere onofficiële verklaring dat mijn ‘ongeoorloofde’ deelname aan de volksmilitie van de DNR (volksrepubliek Donetsk, red.) werd afgekeurd door het hogere commando. Maar ze verzekerden me dat deze vraag in de loop van de tijd zou worden opgelost.’

‘Niet op lijst’

Strelkov beweert te hebben gediend als waarnemend stafchef van het bataljon op een militair oefenterrein. In november bracht hij 10 dagen door in de regio Loehansk. Toen hij terugkeerde naar de regio Donetsk, ontdekte hij dat hij daar ‘niet op de lijst stond’ bij zijn eenheid. ‘Als gevolg daarvan zat ik van oktober tot eind november illegaal in de gelederen van het N. bataljon van het N. regiment… Ik maakte illegaal reizen naar de gevechtszone en gebieden grenzend aan de frontlinie’. Boos leverde hij zijn wapens in en keerde terug naar Moskou.

Andere bronnen zeggen dat het Girkin waarschijnlijk te heet onder de voeten werd. Hij was bang voor ontvoering. De Oekraïense defensie-inlichtingendienst heeft een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor het aanhouden en uitleveren van Girkin. Nederland beschouwt hem als een van de hoofdverdachten voor het neerschieten van MH17 met een Russische Buk-raket. Het Openbaar Ministerie eiste daarvoor eerder dit jaar levenslang tegen hem. Rusland heeft nooit gereageerd op Nederlandse verzoeken om zijn uitlevering.

