Hooggerechtshof Panama weigert huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te erkennen

Speculatie na mysterieu­ze explosies in bezette stad Marioepol: heeft Oekraïne nu al nieuwe Amerikaan­se langeaf­stands­ra­ket­ten in handen?

Meerdere mysterieuze explosies in de door de Russen bezette Oekraïense stad Marioepol, waar al een hele tijd niet meer wordt gevochten, doen een belangrijke vraag rijzen: heeft Oekraïne veel vroeger dan verwacht nieuwe Amerikaanse langeafstandsraketten in handen gekregen? Of met welke andere wapensystemen bereikt het Oekraïense leger nu dan plots ‘het onbereikbare’?