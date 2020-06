Hooggerechtshof VS: Lhbti+-werknemers mogen niet worden ontslagen op basis van geaardheid

CNN noemt de uitspraak een belangrijke mijlpaal voor de lhbti+-gemeenschap en een tegenslag voor de regering van president Donald Trump. Die was namelijk van mening dat de zogenoemde Title VII van de Civil Rights Act, die discriminatie op basis van geslacht verbiedt, niet geldt voor uitingen van genderidentiteit en seksuele voorkeur. Geslacht gaat over de aangeboren, puur lichamelijke geslachtskenmerken, gender over hoe mensen zich voelen.



Het Amerikaanse Hooggerechtshof bestaat uit negen rechters, van wie zes van mening zijn dat het ontslaan van werknemers om hun geaardheid onwettig is. Donald Trump heeft sinds zijn aantreden als president twee rechters voor het hooggerechtshof benoemd – onder wie de controversiële Brett Kavanaugh – waardoor het hooggerechtshof overwegend conservatief is geworden. Dit maakt de uitspraak van vandaag des te opvallender.



‘Een werkgever die een individu ontslaat omdat die homoseksueel of transgender is, ontslaat die persoon voor karaktereigenschappen of acties die niet in twijfel zouden zijn getrokken bij werknemers van een andere genderidentiteit. Geslacht speelt een onmiskenbare rol in de beslissing [om iemand te ontslaan] en dat is precies wat de wet verbiedt’, schreef een van de rechters.