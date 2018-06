Hoogste bungeejump ter wereld vanaf glazen brug in China

De hoogste bungeejump ter wereld is nu nog te maken vanaf de Macau Tower. Daar sta je op 233 meter hoogte met trillende beentjes uit te kijken over de Chinese stad Macau. Kinderspel, zo vinden ze in de zuidelijke Chinese provincie Hunan, waar de glazen brug ligt. In Macau hangt de waaghals niet alleen aan een lang elastiek, maar zorgt een geleidingskabel ervoor dat de springer niet tegen de toren knalt. ,,Die kabel hebben we hier niet nodig", vertelt Joe Chen, hoofd van de organisatie die verantwoordelijk is voor de promotie van het toerisme in de Zhangjiajie-valei, tegenover CNN Travel . ,,Bij ons kan je dus écht het gevoel van een vrije val beleven."

Grootste schommel

De glazen brug werd in augustus 2016 als een toeristische trekpleister van formaat geopend. Het was toen de langste en hoogste glazen brug ter wereld. Filmpjes van toeristen die op handen en knieën over de brug kropen gingen rond op het internet. Onlangs werd een bungeejump platform gerealiseerd onder het loopdek. Eind mei werd er een bungeejump-evenement georganiseerd in het kader van de aanstaande opening. Zes geoefende springers van verschillende nationaliteiten was gevraagd de sprong te testen. Onder hen ook de Britse Stephanie Shields. ,,Het was een van de soepelste sprongen die ik ooit gemaakt hebt", zei ze na afloop. ,,En het is de hoogste in de wereld, dus een hele prestatie die me trots maakt. Het was gewoon ongelooflijk. Ik kreeg er zo'n grote kick van."