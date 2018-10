Houtskool verklapt na twee millennia de echte dag van uitbarsting Pompeii

Jarenlang werd gedacht dat de Vesuvius op 24 augustus, in het jaar 79 na Christus, tot uitbarsting kwam. Die datum wordt, dankzij de vondst van de inscriptie, nu geschat op de zestiende dag van november. Dat correspondeert met 17 oktober. De krabbel op de muur werd gevonden in een kamer die tijdens de uitbarsting gerenoveerd werd. Omdat houtskool een kwetsbaar en vluchtig materiaal is, is het volgens de onderzoekers niet mogelijk dat de inscriptie al lang voor de uitbarsting op de muur is gezet. De archeologen denken dat de tekening een week voor de uitbarsting is gemaakt.

Interessant

Volgens Eric Moormann, hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is de vondst interessant. Moormann deed zelf jaren onderzoek in Pompeii en legt uit dat eerder al het vermoeden bestond dat de algemeen aangenomen datum in augustus niet klopte.



,,Deze vondst bevestigt de al bestaande vermoedens", zegt hij. Eerder werden in Pompeii menselijke resten gevonden die dikke kleren droegen. ,,Deze kleding zou te dik zijn geweest voor augustus, maar kunnen ook gedragen zijn uit bescherming voor de lava en as", legt de hoogleraar uit. Ook werden er eerder resten van herfstfruit in de stad gevonden. ,,Denk daarbij aan resten van druiven, vijgen en noten."



De geschreven tekst in houtskool is volgens Moormann belangrijk bewijs voor een andere datum. ,,De enige bron die ons heeft verteld over de uitbarsting was Plinius. Een jongen die de uitbarsting van een afstand had gezien. Bij de uitbarsting kwam zijn oom om het leven", legt de hoogleraar uit. ,,Hij schreef hier jaren later pas over, dus hij kan zich best vergist hebben in de datum", aldus Moormann. ,,Verder zijn er geen bronnen over de uitbarsting beschikbaar."