Huis Belgische moordenaar Dutroux wordt na sloop herdenkingstuin

Het pand werd als een diep litteken in de stad ervaren. Het bestuur had het in 2009 al onteigend en wil er vanaf. In overleg met de ouders van de slachtoffers werd tot de sloop en inrichting van een herdenkingstuin besloten. Alleen de kelders blijven bewaard.

Dutroux werd in 1996 gearresteerd op een moment dat hij twee ontvoerde meisjes in het huis in Marcinelle vasthield. Deze laatste slachtoffers konden door de politie levend worden bevrijd. Dutroux bezat meerdere huizen in de regio. In de tuin van een daarvan, in Sars-la-Buissière, begroef hij de lichamen van twee meisjes die hij in Marcinelle had laten verhongeren. Ook een handlanger, Bernard Weinstein, kreeg er zijn graf nadat Dutroux hem had vermoord. De gemeente wil daar een herinneringspark aanleggen.