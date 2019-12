Huis VS stemt in met afzettingsproces tegen Trump

De eerste stap naar afzetting van Donald Trump is in een tumultueuze stemming goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De aanklacht kreeg 230 stemmen voor en 197 stemmen tegen.

Onder volgepakte tribunes stemden 230 Democraten voor het naar huis sturen van Trump vanwege machtsmisbruik. Geen enkele Republikein sloot zich daar bij aan. Dat geeft een indicatie van de afloop van de procedure: Republikeinen in de Senaat zullen voorkomen dat hun partijgenoot wordt afgezet.

Er ging een bij vlagen roerig debat vooraf aan de stemming die de geschiedenisboeken in gaat. De prominente Democraat Adam Schiff liep onder luid boegeroep uit het Republikeinse vak terug naar zijn zetel toen hij een laatste pleidooi voor strafmaatregelen tegen Trump had gehouden. ‘Niet gebeurd!’, riepen Republikeinen toen hij oplepelde hoe de president zijn macht misbruikt heeft.

Trump heeft in zijn omgang met Oekraïne zijn persoonlijke belangen boven het landsbelang verkozen, is het oordeel van de meerderheid van het Huis van Afgevaardigden. Hij hield belastinggeld in om Kiev zover te krijgen een onderzoek aan te kondigen dat zijn politieke tegenstander Joe Biden zwart zou maken. Vervolgens werkte hij het parlementair onderzoek daarnaar tegen.

Slechts twee Democraten stemmen tegen de aanklacht voor machtsmisbruik – één van hen is van plan zich aan te sluiten bij de Republikeinen. Tulsi Gabbard, eigengereid presidentskandidaat namens de Democraten, stemde niet en verklaarde zichzelf alleen ‘present’. Ze vindt Trump schuldig, maar het proces teveel besmeurd door partijpolitiek, meldde ze in een verklaring. Nog een derde Democraat stemde tegen de tweede aanklacht voor hinderen van het Congres.

Schijnvertoning

Republikeinen blijven erbij dat er niet genoeg bewijs is, of houden er een compleet andere werkelijkheid op na waarin het geen enkel probleem is dat Trump zijn mensen druk liet zetten op Oekraïne om een belangrijke politieke opponent in de wielen te rijden.

Ze hebben een dag lang alles uit de kast gehaald om het land ervan te overtuigen dat de procedure een schijnvertoning van Democraten is. Trump, zei afgevaardigde Barry Loudermilk uit Georgia met gevoel voor drama, krijgt minder rechten dan Jezus toen hij voor Pontius Pilatus stond. Een ander vergeleek de procedure met de aanval op Pearl Harbor in de Tweede Oorlog.

En op voorspraak van een congreslid uit Ohio hielden de Republikeinen in de zaal een minuut stilte voor de Amerikanen die in 2016 op Trump hebben gestemd en monddood gemaakt zouden worden. De zaal werd even onrustig toen Steve Scalise de Democraten ervan beschuldigde dat ze de kiezers van Trump ‘haten’, en hem daarom weg willen hebben. Luid boegeroep steeg op uit de Democratische zetels.