Huiszoeking bij zus moskeeschutter

Model dat getuigde over bun­ga-bungafeest­jes sterft verdachte dood

17 maart Justitie in Italië onderzoekt de dood van een Marokkaans model dat een belangrijke getuige was in de zaak tegen ex-premier Silvio Berlusconi en zijn ‘bunga-bungafeestjes’. De vrouw zou vergiftigd zijn. Ze was bezig met een boek over haar ervaringen.