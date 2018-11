Hulporganisatie slaat alarm: 120 mensen in nood op Middellandse Zee

Video Dreiger met handgra­naat bij Frans tankstati­on geeft zich over

0:12 De Fransman die dreigde zichzelf op te blazen bij een tankstation in de buurt van de West-Franse stad Angers heeft zich overgegeven. De man had volgens justitie naast een handgranaat ook een dodelijke lading explosieven bij zich. Hij eiste dat president Emmanuel Macron de ‘gele hesjes-beweging’ zou ontvangen in zijn ambtswoning.