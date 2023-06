Hulporganisaties: Tientallen migranten verdronken bij Gran Canaria

Onderzoek opgegraven Van der Lubbe afgerond: geen bewijs voor complotthe­o­rie

Er is geen bewijs gevonden dat Marinus van der Lubbe voor zijn ‘showproces’ in 1933 gedrogeerd is. Het lichaam van de stichter van de Rijksdagbrand werd eind januari in Leipzig opgegraven voor toxicologisch onderzoek. De uitslag is nu bekendgemaakt.