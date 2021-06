‘Huurgeschil’ escaleert: man (78) schiet vrouw (49) dood bij rechtbank en daarna zichzelf

Verbijste­ring over vrijlating ‘De Mensen­slach­ter’ in Italië: ‘Hij heeft nooit sorry gezegd’

1 juni Maffioso Giovanni Brusca is weer een vrij man. Na 25 jaar liep de favoriete huurmoordenaar van maffiabaas Totò Riina de Rebibbia-gevangenis in Rome uit. Ruim tweehonderd moorden heeft Brusca op zijn geweten, maar als spijtoptant ontrafelde hij ook veel maffiageheimen. Italië is verdeeld over zijn vrijlating.