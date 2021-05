‘Huwelijksdatum Britse premier Boris Johnson bekend: 30 juli 2022’

Johnson en Symonds werden voor het eerst samen gezien tijdens een inzamelingsactie in 2018. Ze wonen sinds juli 2019 samen in de ambtswoning in Downing Street en werden daarmee het eerste ongehuwde stel dat daar zijn intrek nam. Hun zoon Wilfred werd geboren op 29 april 2020.

De enige andere Britse premier die in functie trouwde was Lord Liverpool. Hij trad in 1822 in het huwelijk met Mary Chester.