Huwelijksfotograaf had alleen oog voor borsten en billen van bruidsmeisjes

Steph Unwin krijgt er nog steeds tranen van in de ogen. Ze is nog steeds boos. Decolleté's, blote benen onder korte rokjes, de contouren van vrouwenbillen. Fotograaf David Kilcourse had van alles gefotografeerd, maar niet de lach op het gezicht van haar bruidegom, of de tranen van blijdschap die ze zelf op sommige momenten tijdens de huwelijksdag in haar ogen voelde prikken. Bij het zeggen van het jawoord, het aansnijden van de taart.



,,Toen we de foto's zagen, waren we zo teleurgesteld'', zegt de 29-jarige moeder van twee zonen in Britse media. Hoewel de bruiloft van de Unwins al in de zomer van 2015 plaatsvond en het conflict met de fotograaf een jaar later tot een rechtszaak leidde, doet ze nu haar verhaal. Om anderen te waarschuwen: ,,We missen nu zoveel momenten van onze grote dag. Ik doe er alles aan om te voorkomen dat het andere stellen overkomt.''