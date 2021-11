Iedereen gebruikt spullen met mica, verkregen door kinderarbeid

Bijna twee derde van de Nederlanders zegt geen producten te kopen als zij weten dat daar kinderarbeid aan vast zit. 85% vindt dat bedrijven moeten zorgen dat al hun producten vrij van kinderarbeid zijn. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, die strijdt tegen kinderuitbuiting.



De organisatie zet zich in om een einde te maken aan kinderarbeid in de micamijnen wereldwijd en lanceert daarom de campagne ‘Zeg NEE tegen kinderarbeid’. De vraag was of veel Nederlandse consumenten wel weten dat het mineraal mica wordt verwerkt in bijvoorbeeld auto’s, verf, laptops en cosmetica. Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan vier op de tien Nederlanders (41 procent) weleens van mica hebben gehoord. Ouderen noemen dan vooral kachelruitjes.

Quote De meesten denken: niet meer kopen dat spul. Maar dat is nou juist iets wat wij niet adviseren Maggie de Jongh-Abebe, projectleider mica-programma Terre des Hommes Dat het delven van mica vaak gepaard gaat met kinderarbeid in India en Madagaskar weten heel weinig mensen. Het grootste deel van de mica gaat overigens naar China, waar de (half)producten worden gemaakt die dan weer naar bijvoorbeeld Nederland worden geëxporteerd.

Duurzame micaproductie

Maggie de Jongh-Abebe is projectleider van het mica-programma van Terre des Hommes in India en Madagaskar: ,,Het is interessant te zien dat bijna de helft van de consumenten in Nederland niet weet wat ze er zelf aan kunnen doen. Van degenen die denken er wel iets aan te kunnen doen, zeiden de meesten: niet meer kopen dat spul. Maar dat is nou juist iets wat wij niet adviseren omdat de mica-gemeenschappen in India en Madagaskar voor hun inkomsten en overleving volledig afhankelijk zijn van dit werk.”

Quote Ons eerste doel is natuurlijk de kinderen uit de mijnen te krijgen, ze terug te sturen naar school en ze daar ook te houden Maggie de Jongh-Abebe ,Wij willen het bewustzijn creëren bij de consument, maar tegelijkertijd zetten we in op duurzaam verantwoorde mica-productie. Zodat kinderen naar school kunnen, de werkers daar ook een eerlijk loon krijgen en er allerlei veiligheidsstandaarden zijn.”

Niet boycotten

Volledig scherm De hand van een kind dat werkt in de micamijnen van het dorp Ampikazo op Madagascar. © Jan-Joseph Stok Het is vrijwel onmogelijk om mica te ontlopen. Je zou tal van producten - van cosmetica en verf tot broodroosters en je auto - de deur uit moeten doen om géén mica te hebben. Er bestaat momenteel amper kinderarbeid-vrije mica, aldus Terre des Hommes. De Jongh-Abebe benadrukt dat consumenten niet moeten gaan boycotten maar wel navraag kunnen doen bij de merken die de producten produceren. Daarvoor worden consumenten vanaf vandaag door Terre des Hommes gevraagd om een petitie te tekenen om bedrijven in actie te laten komen.



,,Ons eerste doel is natuurlijk de kinderen uit de mijnen te krijgen. Ze terug te sturen naar school en ze daar ook te houden. Daarnaast helpen we de ouders meer te verdienen met het werk in mica maar ook met andere dingen. We lobbyen daarnaast bij overheden voor het legaliseren van micamijnen. In India is het illegaal. Daardoor zie je dat er geen minimuminkomen is, en geen minimumprijs voor de mica die verkocht wordt. Er zijn geen arbeidsinspecties, waardoor dit allemaal maar door kan gaan en die mensen heel kwetsbaar blijven. We willen ook samenwerken met de bedrijven die hier producten met mica verkopen en met de bedrijven die elders producten met mica maken. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er in de hele keten ten minste een minimumloon wordt betaald.”

Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Terre des Hommes wil ook dat de Nederlandse overheid de al aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid gaat uitvoeren en vooral dat de bedrijven in actie komen. ,,Het ministerie heeft nu voor uitvoering van de wet besloten te willen wachten op EU-wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een overweging kan zijn dat we hier geen concurrentieachterstand willen hebben tegenover landen die nog geen wetgeving hebben. Vanuit ons perspectief en als je kijkt naar het lot van de kinderen blijft dat onacceptabel. Bedrijven zelf weten ook vaak niet veel van de herkomst van mica, maar de laatste tijd onderschrijven ook steeds meer bedrijven ons actieprogramma en sluiten zich aan bij het Responsible Mica Initiative.

Terre des Hommes heeft projecten in India, heeft net een kantoor geopend in Madagaskar en is ook bezig met fondsenwerving om de kinderarbeid daar aan te pakken. De Jongh-Abebe: ,,Die kinderen kunnen niet naar school. Ze hebben rugpijn, ze lopen gevaar in zo’n mijn hun eigen graf te graven en daar nooit meer uit te komen. Ze ontwikkelen longziektes. Je zag nu bij de pandemie dat het nog een groter probleem werd. Mensen die in de stad hun baan verloren kwamen terug naar huis en dat was weer een mond om te voeden. Die gingen ook allemaal maar weer werken in de micamijnen, die zwaar onderbetalen. Je hebt het in Madagaskar over 2 cent per kilo.”

Wondermineraal Mica wordt wel het ‘wondermineraal’ genoemd, omdat het breed toepasbaar is. Het is essentieel voor de elektronica-industrie omdat het extreem hittebestendig, bestand tegen hoge voltages en isolerend is. Het wordt veelvuldig toegepast in elektrische apparaten als broodroosters, magnetrons en haardrogers, in elektronica en in honderden auto-onderdelen, ook als filler. Het is ook een glimmer en zit in cosmetica, shampoo, verf en (auto)lak. Terre des Hommes verwacht een nog sneller groeiende vraag naar mica wereldwijd, vanwege de energietransitie.

