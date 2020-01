Iedereen geëvacueerd uit centrum Dortmund op patiënten intensive care na

Voordat met de ontmanteling van de explosieven wordt begonnen controleren 370 medewerkers van de gemeente huis-aan-huis of iedereen is vertrokken. Niet iedereen was op de hoogte, er werden nog mensen wakker gebeld. Slotenmakers gaan met de politie mee om deuren te openen.

Met drones houdt de politie in de gaten of er inbrekers zijn die in de verlaten stad hun slag willen slaan.

De Duitse stad werd in de oorlog door de geallieerden nagenoeg platgegooid. In het Ruhrgebied worden geregeld niet-ontplofte bommen gevonden, maar niet vaak meer in het oude stadshart. De patiënten van drie ziekenhuizen werden gisteravond al geëvacueerd. Alleen 16 intensive care-patiënten van het St. Johannesziekenhuis blijven achter omdat ze niet kunnen worden verplaatst. Een groep verpleegkundigen en artsen - die vrijwillig blijven - verzorgt de zieken.

Voor mensen die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, is er een opvangruimte ingericht in een school. Het station is ook ontruimd, in de middag is er daarom geen treinverkeer mogelijk. In de straten rond de mogelijke vindplaatsen zijn containerwanden neergezet.

Mogelijk worden er vandaag vier bommen uit WOII gevonden. Bij bouwprojecten in de binnenstad werden ‘afwijkingen’ ontdekt in de bodemstructuur. Daadwerkelijk graven moet uitsluitsel bieden. Worden er inderdaad 75 jaar oude bommen gevonden, dan moeten die onschadelijk worden gemaakt. Hoe lang dat allemaal gaat duren kan de gemeente Dortmund nog niet zeggen.

In Duitsland worden vaker niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zo werden in 2017 65.000 mensen geëvacueerd in de grootste operatie in zijn soort sinds 1945, toen in Frankfurt een enorme Britse bom van 1,4 ton werd ontdekt.

Volledig scherm Wanden van containers zijn opgetrokken langs de mogelijke vindplaatsen van de bommen om bij een onverhoopte ontploffing de huizen te beschermen. © AFP