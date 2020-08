Ier bekent schuld aan doodslag op 39 Vietnamezen in koeltruck

Hughes bekende ook schuld aan het faciliteren van illegale migratie. De Ier wordt gezien als de leider van de mensensmokkelbende achter het fatale transport. Hij is eerder dit jaar door de Ierse autoriteiten overgeleverd aan Engeland. Een medeverdachte, de 23-jarige Eamonn Harrison uit Noord-Ierland, zegt onschuldig te zijn. De Vietnamezen werden in oktober dood gevonden in een container van een vrachtwagen. Dat gebeurde op een industrieterrein in Grays, zo'n dertig kilometer ten oosten van Londen. De slachtoffers, 31 mannen en jongens en 8 vrouwen, waren tussen de 15 en 44 jaar oud.

Min 25

De vrachtwagen heeft via de haven van Zeebrugge de oversteek naar Engeland gemaakt. De slachtoffers zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden. Ze zijn door verstikking en door de hitte om het leven gekomen.



In de zaak staan ook nog andere verdachten terecht. Zo heeft in maart de Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson al schuld bekend aan 39 aanklachten voor doodslag. Ook in Vietnam werden een tiental personen opgepakt in verband met de fatale mensensmokkel.