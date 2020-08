Ieren woedend op Eurocommissaris na ‘golfgate’ en meer corona-overtredingen

video/update Nationale garde ingezet om onrust na neerschie­ten zwarte man ‘voor ogen van zoons’

25 augustus In de Amerikaanse plaats Kenosha in de staat Wisconsin zijn rellen uitgebroken nadat een politieman gisteren een zwarte man had neergeschoten. De man, Jacob Blake, werd van dichtbij door meerdere kogels geraakt nadat de politie wegens meldingen van huiselijk geweld ter plaatse was gekomen. De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.