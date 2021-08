IJsberg brokkelt af in Titanic-museum: drie gewonden

Zelfs Titanic-fans moeten oppassen voor ijsbergen. In een Titanic-museum in Tennessee, Amerika, zijn drie gewonden gevallen nadat een ijsbergmuur instortte. Ze moesten naar het ziekenhuis, zo melden de eigenaren van het museum op Facebook.

Het incident had maandagavond lokale tijd plaats op het terrein van het Titanic-museum in Pigeon Forge, laten eigenaren Mary Kellogg Joslyn en haar man John weten. ,,Onze ijsbergmuur viel om en verwondde drie gasten. Ze zijn naar het ziekenhuis. Op dit moment kunnen we nog niks melden over de ernst van hun verwondingen.’’

Het museum bevindt zich sinds 2010 in Pigeon Forge en wordt door Amerikaanse media het grootste Titanic-museum van de wereld genoemd. Het heeft de deuren gesloten na het incident. ,,Het is onnodig om te zeggen, maar een incident als dit hebben we nooit zien aankomen, aangezien we de veiligheid van onze gasten en ons personeel altijd boven alles stellen’’, meldt het echtpaar. Het is nog onduidelijk hoe de grote ijsberg is omgevallen. Over ongeveer vier weken moet de ijsberg weer opgebouwd zijn.

IJsberg aanraken

Dinsdag gaat het museum weer open voor mensen die al kaartjes hadden aangeschaft. Volgens de website van het museum kunnen bezoekers er meer dan vierhonderd items van het op 15 april 1912 gezonken cruiseschip aanschouwen. Elke bezoeker krijgt een heuse boardingpass met daarop de naam van een passagier of crewlid van de Titanic in 1912. Je kan er een echte ijsberg aanraken, een replica van een grote trap uit het schip oplopen en proberen te blijven staan op een zwaar hellend dek. De collectie is zo'n 4,5 miljoen dollar waard, meldt het museum nog op zijn site.

