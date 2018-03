'Ik hou niet van mijn krulhaar', Belgische uitgever haalt omstreden tekst uit schooltoets

Sophie Crane plaatste ontstemd een foto van de toets op Facebook. ,,Om van te huilen. Mattis heeft ook zijn mooie bos krullen, waar hij zich anders geen vragen bij stelt", schrijft ze over haar zoontje dat de test moest doen. Haar Facebook-post veroorzaakte hevige reacties van onder anderen bekende Belgen.



De test komt uit een oefeningenreeks van Tijd voor taal, een basisschoolboek van uitgeverij Van In. Het zoontje van Crane kreeg de toets in op een Antwerpse school. De tekst gaat over een kind dat duidelijk niet tevreden is met zijn kroeshaar, en erover nadenkt om het af te scheren. ,,Ik meen dat niet echt. (...) Ik zal maar leren leven met mijn krullenbol."