‘Ik onderhandelde over de ontmaagding van een 12-jarig meisje’

Trump wil voormalig presidents­kan­di­daat Cain in bestuur Fed

1:38 De Amerikaanse president Donald Trump heeft Herman Cain voorgedragen voor een zetel in het bestuur de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. De Republikein was in 2012 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, maar trok zich terug na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig.