In Amerika is kiezers afschrikken een ware kunst: dit zijn de sluwste voorbeelden

Oudste vrouw ter wereld (117) pakt nieuw record: nu ook oudste Japanse ooit

19 september De 117-jarige Kane Tanaka was al de oudste nog levende vrouw ter wereld, maar is nu ook de oudste mens ooit in haar vaderland Japan. Tanaka stootte met 117 jaar en 261 dagen Nabi Tajima, die ze in maart vorig jaar als ‘s werelds oudste opvolgde, van de eerste plaats in het Guinness Record-boek.