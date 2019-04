In beeld: De Notre-Dame brand

update No­tre-Da­me: robuust symbool van middel­eeuws geloof

22:01 De Notre-Dame de Paris (vertaald: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs) is een in vroeggotische stijl opgetrokken kathedraal op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs aan de oevers van de rivier de Seine. De imposante, wereldberoemde kerk werd gebouwd tussen 1163 en 1345. De afgelopen eeuwen is het gebouw herhaaldelijk gerestaureerd. Vorig jaar begon de zoveelste opknapbeurt waar Frankrijk amper geld voor heeft.