In bil gekerfd door sekspartner: vermeend slachtoffer homofoob geweld Madrid werd niet mishandeld

De man verklaarde eerder dat dit gedaan was door een groep gemaskerde mannen , die hem in een portiek in de wijk Malasaña zou hebben aangevallen. Hij zou ook in zijn lip zijn gesneden. Na de mishandeling lieten de daders de man achter in de portiek van zijn woning in de wijk, die bekend staat om zijn doorgaans vreedzame karakter. De politie deed onderzoek en ging op zoek naar de daders. Er rees echter het vermoeden dat de verklaring van de toegetakelde man niet klopte, schrijft de Spaanse krant El País .

Persoon beschermen

Op camerabeelden van de buurt was geen groep mannen te zien en geen enkele ooggetuige kon de aanval bevestigen. In een tweede verklaring zei de man dat de verwondingen waren toegebracht door ‘een persoon met wie hij een seksuele relatie had’, aldus de krant. Hij zou hebben gelogen om die persoon te beschermen.



De eerste verklaring zorgde voor verontwaardiging door heel Spanje, en in het land zijn vanavond protesten naar aanleiding van de vermeende aanval. De organisatoren hebben aangegeven door te zullen gaan met de demonstraties. De Spaanse premier Pedro Sánchez beloofde vandaag zwaardere straffen voor haatmisdrijven.



Homofoob geweld staat in Spanje in de schijnwerpers sinds de doodslag op een homoseksuele man twee maanden geleden in het noorden van het land. De 24-jarige werd door zijn belagers eerst uitgescholden en daarna doodgeslagen. Er zijn dit jaar 43 procent meer homofobe misdaden gepleegd in Spanje dan in heel 2020.