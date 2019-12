In brand gestoken Indiase vrouw overleden

De politie heeft vijf mannen aangehouden voor het in brand steken van de vrouw. Onder de arrestanten zijn twee mannen die haar in maart dit jaar zouden hebben verkracht in het district Unnao in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh.



De zus van de omgekomen vrouw zei tegen de BBC dat haar familie voor de rechtbank blijft vechten voor gerechtigheid. Ze hoopt dat de twee mannen de doodstraf krijgen.



Seksueel geweld tegen vrouwen komt in India vaak voor. Uit officiële cijfers blijkt dat in 2017 ruim 32.000 keer aangifte is gedaan van verkrachting. Het duurt volgens critici te lang voordat rechtbanken uitspraak doen in misbruikzaken.