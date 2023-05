In Brussel zijn fietsers de vijand geworden: ‘Auto’s gaan pal voor je staan en je wordt bespuugd’

De strijd is inmiddels zo hevig dat schrijver Joost Vandecasteele de stad na bijna 25 jaar ontvlucht. En dat is nogal wat, want de Belgische hoofdstad figureert prominent in de boeken van Vandecasteele en hijzelf hoort, zoals we in Nederland zeggen, bij het meubilair. Maar binnenkort dus niet meer. Hij heeft zijn huis te koop gezet.