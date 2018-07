In Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal Azië zijn ze best wat warmte gewend, maar nu lijken de thermometers er wel op hol geslagen. In Georgië, Azerbeidzjan en Afghanistan kwam de temperatuur afgelopen weken dik boven de veertig graden uit. In de Algerijnse woestijnstad Ouargla werd het 51,3 graden; zelfs voor de Sahara een record. In de zandbak van de Verenigde Arabische Emiraten hetzelfde verhaal: meer dan 50 graden werd het daar. Op een meetpunt in buurgolfstaat Oman kwam de temperatuur `s nachts niet eens onder de 42 graden uit.



Het Amerikaanse weeragentschap NOAA meldde vorige week dat in één maand tijd wereldwijd al meer dan 3.000 hoogste dagtemperaturen, 159 maandtemperaturen en 55 allertijdenrecords waren gebroken.



In Nederland werd gisteren al duidelijk dat er weer een metereologisch record is gesneuveld. Nooit eerder telden de eerste zeven maanden van het jaar zoveel dagen waarop de thermometer minimaal 25 graden aantikte. Met de zwoele weersvoorspellingen van komende weken in het vooruitzicht, zou ook zomaar het volgende record kunnen sneuvelen: dat van meeste zomerse dagen in een jaar ooit. Het record van onze warmste nacht ging er vorige week al aan. In De Bilt werd het in de nacht van donderdag op vrijdag niet koeler dan een klamme 23,6 graden.