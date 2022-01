In Denemarken is corona geen gevaar meer: ‘We nemen afscheid van beperkingen’

Verdachte doodschie­ten Nederlan­der in Ecuador is veelpleger: ‘Zelfs familie is bang’

De politie in Ecuador heeft de vermeende moordenaar van de Nederlandse toerist geïdentificeerd. De 55-jarige man uit Amstelveen werd woensdagavond doodgeschoten tijdens een poging hem te beroven in een bar in Guayaquil.

22 januari