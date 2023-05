In deze conservatieve provinciestad van Turkije heeft nu ook oppositie het hoogste woord

MET VIDEO Nog geen tekenen van Oekraïense tegenaan­val: ‘Elke dag dat Kyiv wacht, graven de Russen diepere loopgraven’

Het langverwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne is nog steeds niet begonnen. Wat is er aan de hand? Wat zou het beste scenario zijn? Wat is er nog nodig? En wat doen de Russen intussen?