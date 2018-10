In Duitsland opgepakte man bekent aanval op Bulgaarse journaliste

Severin K. heeft verklaard dat hij Marinova afgelopen weekend in haar gezicht heeft geslagen en vervolgens in de bosjes heeft gesmeten. Hij pleegde de aanval in een park in de Bulgaarse stad Roese, naar eigen zeggen sterk onder invloed van drank en drugs. Hij kende haar niet en beweert dat zijn geweldsuitbarsting toevallig was. De verdachte vluchtte naar Duitsland, waar hij werd aangehouden.



Volgens het OM in Nedersaksen zijn er geen aanwijzingen voor politieke motieven achter de moord. De Bulgaar wordt waarschijnlijk binnen enkele dagen uitgeleverd aan zijn thuisland. Volgens de Bulgaarse politie wijst onder meer DNA-bewijs op zijn betrokkenheid. Verder zou hij de telefoon en sieraden van de journaliste hebben gestolen.