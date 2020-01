In Erbil staan planken voor de ramen vanwege Iraanse raketten

Rond 01.45 uur in de nacht van dinsdag op woensdag klonken er knallen in Erbil. Daarna vulde de nacht zich met geluiden van helikopters en drones. Bewoners zetten schilderijen of planken voor de ramen. Ze wisten niet wat er komen ging, maar wilden zichzelf in ieder geval beschermen voor rondvliegend glas.



De knallen bleken Iraanse raketten. Afgevuurd op een bij Erbil gelegen Amerikaanse vliegbasis. Er vielen, volgens Amerika en Irak, geen gewonden bij de aanval. De raketten zouden ook niet op de basis zelf terecht zijn gekomen. Maar dat wisten de 800.000 bewoners van de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan op dat moment nog niet.



,,Het was te verwachten dat Iran zou reageren op de dood van de Iraanse general Soleimani, maar ik had die reactie niet in Koerdisch gebied verwacht”, zegt Beri Shalmashi (36), een schrijfster en filmmaakster die afwisselend in Erbil en Amsterdam werkt.



Maar het is niet de eerste keer dat Iran vanuit de lucht de regio aanvalt. ,,In 2018 was er een dodelijke aanval op het kantoor van een Iraans-Koerdische politieke partij hier. Nu voelen mensen zich weer machteloos, andermans strijd wordt boven de hoofden van de Koerden uitgespeeld.” Later voegt ze op Twitter toe: ‘Ik hoop dat jullie nooit zo de hele nacht naar de lucht liggen te luisteren, naar je lot, als hoe wij dat hier deden vannacht.’ Sommige bewoners van Erbil zijn bang en maken vluchtplannen, weet ze.