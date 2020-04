In het overvolle Singapore gaat het beter, hoe kan dat? ‘Je wordt hier niet gek’

Update Chinese miljoenen­stad verbiedt het eten van honden en katten

12:11 De autoriteiten van de Zuid-Chinese stad Shenzhen doen het eten van honden en katten in de ban. De nieuwe maatregel, die al per 1 mei moeten ingaan, is onderdeel van een groter pakket maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de handel in wilde dieren in China te beteugelen.