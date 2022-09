In het persvak bij de ‘Begrafenis van de Eeuw’: ‘Ze kunnen zo het vuur op je openen’

Update Beatrix, Wil­lem-Alexan­der en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix kregen eerder vandaag een plaats vooraan in Westminster Abbey tijdens de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Ze zaten vooraan, op enkele meters van de kist en recht tegenover de Britse koninklijke familie. Aan het einde van de middag is het drietal ook aanwezig bij de ceremonie in St. George's Chapel bij Windsor Castle.

16:39