In hoger beroep lagere straf voor Nederlandse sprinter en vriend voor drugshandel in Hongarije

De Nederlandse ex-atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn dinsdag in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dat is een jaar minder dan de straf die de rechtbank de jeugdvrienden vorig jaar oplegde. De motivatie van de rechtbank volgt nog.

Het Openbaar Ministerie, dat destijds respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging na de veroordeling vorig jaar in hoger beroep. Het OM zegt verrast te zijn door het feit dat de straf zelfs lager uitpakt. De veroordeling is nu definitief, beroep is niet meer mogelijk.

De Groningers Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. mochten de behandeling van hun zaak in huisarrest afwachten, in een appartement in Hongarije. De definitieve veroordeling betekent dat ze nu weer terug moeten naar de gevangenis. Zij kunnen wel een verzoek indienen om de rest van hun straf in Nederland te mogen uitzitten. Op papier kan je ook in Hongarije, net als in Nederland, vervroegd op vrije voeten komen na ongeveer tweederde van je straf te hebben uitgezeten. Dat betekent dat ze ergens in 2022 vrij kunnen komen. Beide mannen zitten al anderhalf jaar vast.

Hoe lang ze nog precies moeten zitten, is niet helemaal duidelijk. B en N. zaten ruim een half jaar in huisarrest en die dagen tellen niet één op één als dagen in de gevangenis.

Grootste vangst

Roelf B. en Gert-Jan N. werden in de zomer van 2019 opgepakt op het muziekfestival Sziget in Boedapest met een grote hoeveelheid drugs. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het festival. Bij Roelf en Gert-Jan vond de politie 6700 xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 voorgedraaide joints. Goed om al snel drie ton mee te verdienen.

Roelf B. en zijn schoolvriend zitten al vast sinds augustus 2019.

Roelf B. is de opvallendste van de twee jonge twintigers. Hij gold nog niet eens zo heel lang geleden als een talentvol atleet: de sprinter maakte jaren geleden nog deel uit van de nationale EK-ploeg. Dat hij ineens voor drugshandel werd opgepakt, sloeg in als een bom. Zeker ook omdat twee maanden eerder een andere talentvolle atlete, Madiea G., was gearresteerd in Duitsland met een auto vol drugs. Zaken die los staan van elkaar, maar de Nederlandse atletiekwereld op zijn kop zetten.

De advocaat van Roelf B. bracht een jaar geleden naar buiten dat B. in een vijf kantjes tellende verklaring zijn excuses heeft aangeboden. Ook beweerde Roelf dat hij zich heeft laten meeslepen in het plan van zijn vriend Gert-Jan. Díe zou de grote initiator zijn. Justitie in Hongarije oordeelde dat beide mannen even schuldig zijn.

