In Kiev is niemand gerust op een goede afloop

Opnieuw wolf gespot in de Antwerpse haven: ‘De vraag is of het dier zich er gesetteld heeft’

ANTWERPEN - Op WhatsApp circuleren nieuwe videobeelden van een rennende wolf op de Scheldelaan in Antwerpen, meldt Het Laatste Nieuws. Na het bezoek van wolf Asterix op tweede kerstdag is dit de tweede keer in korte tijd dat een ‘zwervende’ wolf de Antwerpse haven bezoekt. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een wolf twee keer in de haven belandt, tenzij hij zich er settelt”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

18 januari