In paar jaar tijd 10 miljoen moderne slaven erbij: vandaag zijn er 50 miljoen over de hele wereld

Publieke verkopen op de markt en zweepslagen zijn wellicht iets van vroeger, maar even goed is het ‘schokkend’, vindt topman Guy Rider van de internationale arbeidsorganisatie ILO, die constateert dat de omvang van deze moderne slavernij niet krimpt of stabiliseert, maar alleen nog maar groeit.

Dat komt deels door de sterk toegenomen migratie, want arbeidsmigranten lopen drie keer meer risico het slachtoffer van dwangarbeid te worden dan gewone werknemers. Intussen komt moderne slavernij in bijna elk land ter wereld voor; meer dan de helft van alle dwangarbeid en een kwart van de gedwongen huwelijken in rijkere landen. ,,Niets kan het voortduren van deze fundamentele schending van de mensenrechten rechtvaardigen”, aldus Rider.

Uitbuiting

De onderzoekers noemen iets slavernij als er sprake is van uitbuiting, zo stellen de samenstellers van Global estimates of modern slavery; ILO, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en mensenrechten-ngo Walk Free. Iedereen die wordt uitgebuit en in die situatie blijft hangen door bedreiging, geweld, dwang, misleiding of machtsmisbruik valt eronder.

Bijna een kwart van de dwangarbeid is toe te schrijven aan de seksindustrie, met vrouwen en kinderen – één op de acht is kind, meer dan de helft daarvan actief in de seksindustrie - als belangrijkste slachtoffers. Andere belangrijke werkterreinen zijn de dienstensector, bouw, landbouw, industrie en huishoudelijk werk.

Gedwongen kindhuwelijken

Het aantal gedwongen huwelijken is wellicht nog veel groter dan de gesignaleerde 22 miljoen, aldus ILO, IOM en Walk Free, omdat veel kindhuwelijken – per definitie gedwongen – buiten de omschrijving vallen.

Om een einde te maken aan moderne slavernij roepen de drie organisaties regeringen op tot betere wetgeving en wetshandhaving, meer arbeidsinspecties, een krachtiger aanpak van mensenhandel, een stop op door de staat opgelegde dwangarbeid (nu goed voor 14 procent van het totaal) en een absolute verhoging van de wettelijke huwelijksleeftijd tot 18 jaar.

