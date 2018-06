In Trump-Ruslandonderzoek veroordeelde Nederlandse advocaat vrijgelaten

Van der Zwaan werd begin april veroordeeld wegens valse verklaringen tegenover de FBI en kreeg behalve een celstraf ook 20.000 dollar boete opgelegd. Hij is de eerste persoon die is veroordeeld in het kader van het onderzoek van Mueller naar mogelijke banden tussen de entourage van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump en Rusland.



Hij heeft volgens de Amerikaanse rechter gelogen of gezwegen over activiteiten in Oekraïne en zijn connecties met Rick Gates. Gates was een adviseur van Trump die samen met een ex-campagnechef van Trump, Paul Manafort, tot de hoofdverdachten worden gerekend.



De 33-jarige Van der Zwaan is schoonzoon van de Oekraïens-Russische miljardair German Khan. Zijn carrière ligt in duigen, dankzij zijn geloof in Manafort en Gates. Hij overwoog eerder nog zijn baan bij het gerenommeerde advocatenkantoor Skadden op te zeggen om voor het duo te gaan werken. Nu heeft Skadden hem de laan uitgestuurd.



Zijn advocaat verzocht de rechter of hij zijn celstraf zo snel mogelijk kon uitzitten, zodat hij in augustus bij de geboorte van zijn eerste kind kan zijn.