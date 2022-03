In twee dagen een radicale ommezwaai: ‘In Duitsland gaan dingen traag totdat ze snel gaan’

Nederland­se vrouw (66) dood aangetrof­fen in Sri Lanka, verdachte opgepakt

De politie in Sri Lanka, een eilandstaat in de Indische Oceaan ten zuidoosten van India, onderzoekt de dood van een Nederlandse toeriste. Het lichaam van de 66-jarige vrouw werd donderdag aangetroffen in een appartement in de hoofdstad Colombo.

