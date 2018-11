In vijf minuten drie miljard omgezet op Singles Day

25 miljard

Vorig jaar zette Alibaba op Guanggun Jie, zoals de dag in het Chinees heet, ruim 25 miljard dollar om. Dat was 39 procent meer dan in 2016.

Singles Day werd in de jaren negentig bedacht door vier studenten. Vanaf 2009 is het een koopfestijn op internet geworden. In dat jaar begon Jack Ma, de oprichter van Alibaba, 11 november te gebruiken om mensen naar zijn internetwinkels te lokken met speciale aanbiedingen.