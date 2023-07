In vijfhonderd dagen oorlog veroverde Rusland al 100.000 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied

Baby wordt gereani­meerd bij Belgische crèche, maar sterft dag later in ziekenhuis

Een kindje van vijf maanden oud is woensdagmiddag gereanimeerd bij kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in het Belgische Berchem-Kluisbergen en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het donderdagmiddag overleden.