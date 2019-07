In z'n dorp gooiden ze stenen naar hem, nu is zelfs Madonna fan

Het leven van Lazarus Chigwandali leest als een sprookje. In zijn geboortedorp in Malawi gooiden mensen met stenen naar hem omdat hij albino is, tot de straatmuzikant gefilmd werd door een toerist en Madonna zelfs een docu over zijn leven produceerde. Binnenkort komt zijn eerste album uit. ,,Nu kan ik naar mijn dorp gaan zonder bang te zijn om ontvoerd te worden."

,,Mensen liepen met een boog om ons heen als mijn broertje en ik naar een voetbalwedstrijd gingen kijken. We werden weggeduwd, of ze gooiden stenen naar ons. Mijn moeder zei er wat van, maar ze begonnen altijd opnieuw."

Lazarus Chigwandali (39) had het niet gemakkelijk tijdens zijn jeugd in Nankumba, een dorp in Malawi. Het Afrikaanse land telt naar schatting 15.000 mensen met albinisme, een aangeboren gebrek aan pigment in haar en/of huid. Albino's worden in veel Afrikaanse landen opgejaagd en gedood, hun ledematen worden gebruikt bij traditionele rituelen die rijkdom en geluk moeten brengen. De afgelopen vijf jaar werden maar liefst 21 mensen vermoord.

Voor fastfoodtent

Samen met zijn broer Peter, ook met albinisme, vindt hij troost in muziek. Wanneer Peter in 2006 aan huidkanker overlijdt, trekt Lazarus naar de hoofdstad Lilongwe. Hij installeert zich - met zijn uit een jerrycan gemaakte banjo - voor een fastfoodtent en verblijdt voorbijgangers met een eigenzinnige mix van rock en country.

Het leven op straat is hard, tot een toerist Lazarus enkele jaren later met z'n smartphone filmt. Deze video belandde op het internet en werd gezien door de Zweedse muziekproducer Johan Hugo. Hij werkte eerder met Lana Del Rey en Mumford & Sons, en werd naar eigen zeggen ‘van zijn sokken geblazen’. ,,Het was één van de meest ontroerende momenten van mijn leven, zo'n moment waarop je zodanig verrast bent dat je alleen maar kan huilen of lachen en met je hoofd kunt schudden", vertelde hij later.

Vanaf dan komt de carrière van de Malawiër in een stroomversnelling. Er wordt een documentaire over zijn leven gemaakt - 'Lazarus' - die in april dit jaar in première gaat op het Tribeca Film Festival in New York. De film wordt geproduceerd door Madonna, die vier kinderen uit Malawi adopteerde. Ze noemt Lazarus ‘de krachtige stem van een nieuwe generatie’.

Volledig scherm © RV

Allemaal mensen

Lazarus hoopt ooit samen met de popster muziek te componeren, maar eerst komt in september het album uit dat hij met Johan Hugo maakte: 'Stomp on The Devil'. ,,Mijn album vertelt over het leed van de albino's. Ik zeg dat mensen hen niet moeten stigmatiseren, omdat we allemaal mensen zijn. Degenen die hen doden, hebben ongelijk want God heeft ons allemaal naar zijn beeld geschapen. Heel mijn leven heb ik gewacht op een kans om mijn muziek te laten horen en mijn verhaal aan de hele wereld te kunnen vertellen. Maar het gaat niet om mij, ik wil in de eerste plaats de moorden op en de discriminatie van albino's een halt toeroepen."

En dat lijkt - een beetje - te lukken. Lazarus Chingwandali is goed op weg om in de voetsporen van z'n landgenoot Salif Keïta en de Jamaicaan Yellowman te treden en een albino-superster te worden. ,,Sinds ik een bekende muzikant ben, is het moeilijker om van mij een slachtoffer te maken", zegt hij. ,,Nu kan ik naar mijn geboortedorp gaan zonder bang te zijn ontvoerd te worden."