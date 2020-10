Indiase arts denkt 'Aladdin's lamp' te kopen, oplichter verkleedt zich als Geest

Een in Engeland woonachtige arts is in India op opmerkelijke wijze slachtoffer geworden van oplichting. De man ging in zee met een groepje mensen dat hem ‘de magische lamp van Aladdin’ beloofde. Het slachtoffer maakte naar verluidt een bedrag van circa 35.000 euro over, maar kwam er al snel achter dat het voorwerp nutteloos was. De man sloeg alarm bij de politie die afgelopen zondag twee verdachten arresteerde. Een derde verdachte wordt nog gezocht.

De goedgelovige gedupeerde, Laeek Khan, verklaarde dat hij de oplichters ontmoette toen hij in India een maand lang voor een ‘zieke vrouw’ zorgde in de staat Uttar Pradesh. Tijdens deze bezoekjes kwam hij in aanraking met twee mannen, die beweerden familieleden van de patiënte te zijn.

Zij zouden de arts ervan hebben overtuigd dat zij in het bezit waren van een magische lamp. Deze lamp stond volgens hen garant voor ‘rijkdom en een goede gezondheid’. De mannen verzekerden de arts ervan dat ze van hem een miljardair konden maken en nodigden hem uit het mysterieuze voorwerp met eigen ogen te bekijken, aldus de man.

Gehersenspoeld

Uit informatie van de politie blijkt dat de Indiase mannen behoorlijk ver gingen in hun manipulatie. Zo hadden ze een heel ritueel voorbereid waarbij ze net deden alsof ze eigenhandig een geest uit de lamp trokken, daarmee verwijzend naar het verhaal van Aladdin.

Quote Ze begonnen me te hersenspoe­len en vroegen me om deze geest te ontmoeten Laeek Khan

De zelfbenoemde arts verklaarde dat hij met eigen ogen de geest zou hebben gezien, alleen realiseerde hij zich later dat het een van de verdachten was die zich had verkleed. Volgens BBC News vroegen de mannen ruim 200.000 dollar voor de lamp, maar namen ze uiteindelijk genoegen met een aanbetaling van zo’n 41.600 dollar (ruim 35.000 euro).

In zijn aangifte verklaarde de arts dat hij niet zichzelf was toen hij tot betaling overging. ,,De mannen begonnen mij te vertellen over een geest van wie ze beweerden dat hij hun huis had bezocht. Ze begonnen me te hersenspoelen en vroegen me om deze geest te ontmoeten”, zo citeert de Indiase tv-zender New Delhi Television Limited de aangifte. Hij ontmoette vervolgens de geest - in werkelijkheid dus de verdachte - die ‘dergelijke rituelen leek uit te voeren’.

Complot

De arts werd op het hart gedrukt de lamp in de eerste zes maanden niet te gebruiken. Anders zou de geest zijn familie vernietigen, zo verklaarde een hoge politiefunctionaris tegen Indiase media. Volgens diezelfde functionaris worden de mannen ervan verdacht andere families op vergelijkbare wijze te hebben opgelicht. Ze waren moeilijk te traceren omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hadden.

De Indiase politie is nog op zoek naar de zogenaamd zieke vrouw, die vermoedelijk al die tijd in het complot zou hebben gezeten. De ‘magische lamp’ is in beslag genomen, samen met de steen die werd gebruikt om eroverheen te wrijven. ,,Zolang de mens wordt gedreven door hebzucht, zullen dergelijke gevallen blijven voorkomen”, aldus de politie.

