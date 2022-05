Indiase jongen bevrijd uit flat waar hij leefde met 22 honden

Update Verdachte Geldermal­sen in kritieke toestand na wanhoops­daad in Duitse cel

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het drama in Geldermalsen waarbij zijn vrouw Anna (38) en zoon Dani (6) omkwamen, heeft geprobeerd zich van het leven te beroven in zijn cel in Duitsland. ,,Zijn toestand is kritiek”, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

12 mei