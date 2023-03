Indonesië veroordeelt twee mannen tot celstraf voor stadionramp met 135 doden

Traangas

Het drama in het Kanjuruhan stadion behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Na afloop van een wedstrijd in Malang in Oost-Java tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya uit Soerabaja ontstonden rellen. Duizenden supporters van beide teams bestormden het veld. De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Tientallen mensen kwamen om in het gedrang op het veld, anderen overleden later in ziekenhuizen.