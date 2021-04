Indonesië vreest dat duikboot met 53 opvarenden gezonken is

De Indonesische marine zoekt met man en macht naar een vermiste onderzeeboot met 53 mensen aan boord. De duikboot van Duitse makelij was bezig met een torpedo-oefening ten noorden van Bali. Maar de marine verloor vandaag het contact met de bemanning. De autoriteiten vrezen dat de boot gezonken is

Het gaat om de KRI Nanggala-402. Hadi Tjahjanto, commandant van de Indonesische strijdkrachten, zegt tegen de krant Kompas dat de boot rond 3 uur 's nachts lokale tijd verdween. Het bevond zich toen ongeveer 95 kilometer ten noorden van het eiland Bali.

,,Net toen toestemming werd gegeven om te duiken, werd het contact onmiddellijk verbroken‘’, zegt Tjahjanto in de krant. Indonesië heeft inmiddels de hulp ingeroepen van Australië en Singapore.

Volgense Indonesische media bereidde de onderzeeboot zich voor op een oefening, die zou worden bijgewoond door de top van marine. Tijdens de lanceeroefeningen zou het mis zijn gegaan. Journalisten zouden rond 10.00 uur aan boord stappen voor een verslag, maar de duikboot kwam niet opdagen.

Jane’s Defence Weekly meldt dat Indonesië een noodoproep verzond naar een internationale organisatie voor de redding van onderzeeboten, met de mededeling dat de Nanggala-402 vermoedelijk gezonken is.

Het is onduidelijk of een reddingsoperatie kans van slagen heeft. Als de boot daadwerkelijk gezonken is, kan die in dat gebied op 700 meter diepte liggen. Zo diep kunnen duikboten van dit type niet duiken.

Opgeknapt

De bijna 1400 ton zware duikboot is eind jaren 70 in Duitsland gebouwd. Tien jaar geleden werd de Nanggala-402 opgeknapt in Zuid-Korea.

Indonesië heeft in het verleden een vloot van 12 onderzeeërs gekocht van de Sovjet-Unie om te patrouilleren in de wateren van de uitgestrekte archipel. Maar nu zijn er nog slechts vijf in bedrijf, waaronder twee in Duitsland gebouwde onderzeeërs en drie nieuwere Zuid-Koreaanse schepen.

Indonesië probeert al jaren defensie te moderniseren, maar sommige apparatuur die nog in gebruik is, is oud. Er hebben zich de afgelopen jaren dodelijke ongelukken voorgedaan met verouderde militaire transportvliegtuigen.