Indonesisch eiland Sumatra getroffen door aardbeving

De beving deed zich voor om 04.09 uur plaatselijke tijd (zondag 22.09 uur in Nederland), op een diepte van 21 kilometer. Het epicentrum lag 167 kilometer ten westen van de kustplaats Pariaman, aldus het USGS.

De eerste schok, die mensen in paniek hun huizen deed verlaten, werd gevolgd door enkele sterke naschokken, meldt ook de Indonesische seismologische dienst. Aanvankelijk werd gewaarschuwd voor het risico op een tsunami, maar die waarschuwing werd al snel weer ingetrokken. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of schade.